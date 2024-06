Finale du Temps des Dictées 2024

Le mercredi 5 juin 2024, la salle du Conseil Municipal de Saint-Paul a accueilli la finale tant attendue de l’opération “Le Temps des Dictées”.

Depuis 2008, cette initiative annuelle est devenue un rendez-vous incontournable pour les élèves de CM1 et CM2 de notre ville. Cette année, l’événement a pris une dimension particulière avec la participation enthousiaste de 654 élèves.

Le projet, lancé en novembre 2023, vise à améliorer et consolider les compétences en orthographe des jeunes apprenants, un effort essentiel pour la maîtrise de la langue française et pour l’égalité des chances. Au total, 15 classes de CM1 et 18 classes de CM2 ont relevé le défi avec assiduité et enthousiasme, témoignant de leur engagement tout au long de l’année scolaire 2023-2024.

C’est donc en présence de l’Adjoint Délégué au Plan Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM et de l’Adjointe Déléguée aux Affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN ainsi que les représentants du Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants (CEDAACE) que le coup d’envoi a été donné.

Lors de la phase de corrections des copies, les élèves ont partagé un moment de détente avec le chorégraphe, JULINHO. Au programme : battle, démonstration de danse et chorégraphie en groupe ont été au rendez-vous !

Un moment important qui a permis de faire redescendre la pression des marmay après le stress de la dictée.

La matinée s’est clôturée avec la révélation des lauréats du concours.

Les lauréats du concours des classes de CM1 :

1 – Joanna DUMONTEL – École Élémentaire Roquefeuil

2 – Lana RIBEIRO – École Élémentaire Leconte Delisle

3 – Mérisa DELNARD – École Primaire Tan- Rouge

4 – Evan MAROUDIN-VIRAMALE – École Primaire Louise Payet

5 – Elliot BONNIER – École Primaire Villèle

Les lauréats du concours des classes de CM2 :

1 – Ambre LAW-YAM – École Primaire Bernica

2 – Gabriel PERRIER – École Élémentaire Leconte Delisle

3 – Antoine TECHER – École Primaire Bernica

4 – Barnabé GUERIN-DUBOURG – École Élémentaire Leconte Delisle

5 – Lenny THOMAS – École Primaire Bellemène

La Ville de Saint-Paul félicite les gagnants mais aussi tous les finalistes.