La CASUD, partenaire de la Fête du Choca qui se déroulera à l’Entre-Deux du vendredi 19 au au dimanche 21 juillet 2029, informe que les lignes (de son réseau Carsud) STA (Le Tampon – Ravine des Cabris – Entre-Deux), 38, 39 et Géranium (Entre-Deux) seront gratuites le samedi 20 juillet et le dimanche 21 juillet 2024.

De plus, une navette gratuite est mise en place entre le gare routière de l’Entre Deux et le site de la fête pendant ces 2 jours de 8h00 à 18h00.

La CASUD favorise les déplacements en commun.