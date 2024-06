Fête de la musique : 21 juin 2024 !

Le 21 juin 2024, la ville de Saint-Paul célèbre la Fête de la Musique avec une programmation éclectique et dynamique qui promet de ravir les amateurs de musique de tous âges.

Plusieurs sites de la ville accueilleront des concerts et animations dès la fin de journée. Rendez vous donc au Parc en ciel de Plateau-Caillou, Plateau noir de Tan-Rouge, Plateau noir Max Grondin à la Saline, Boulodrome de l’Hermitage, Plateau noir de Sans Soucis, Plateau noir de Savannah ainsi que sur le Débarcadère. Sur scène des artistes locaux saint-paulois mais aussi des têtes d’affiches de la scène réunnionnaise.

Ne manquez pas cette journée exceptionnelle de célébration musicale à Saint-Paul, où chaque coin de la ville résonnera de mélodies et de rythmes divers pour le plaisir de tous les habitants et visiteurs. Venez nombreux pour partager ces moments de joie et de convivialité !

Retrouvez ci-dessous le programme complet prévu dans les bassins de vie.