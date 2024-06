Fête de la musique 2024 : le programme

Pour célébrer la Fête de la Musique, la Ville de Saint-Leu et ses partenaires ont concocté une programmation riche et variée.

Tout au long du mois de juin, vous pourrez vous immerger dans l’univers musical grâce à de nombreuses activités et animations. Ateliers, concerts, spectacles pour petits et grands, expositions… il y en aura pour tous les goûts, tous les âges et dans divers lieux !

Le jour de la fête nationale de la musique, plusieurs sites du centre-ville de Saint-Leu vous accueilleront avec une diversité de spectacles et d’ambiances musicales. Que ce soit sous les filaos, sur la place de la Poste ou à la rondavelle Ti roule, ne manquez pas la Fête de la Musique à Saint-Leu !

Le programme