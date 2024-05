Fèt dann somin & One Love Kabar

Cela faisait un moment que le centre-ville de Saint-Leu n’avait pas connu pareille influence.. Du monde partout, du parvis de la Mairie jusqu’au K, en passant par le parc du 20 décembre, une vraie marée humaine s’est emparée des rues du centre-ville pour clôturer l’édition 2024 du Leu Tempo Festival.

Après la crise sanitaire, et une édition précédente orpheline de Fèt dann somin, le public et les organisateurs avaient à coeur de renouer avec cette tradition.

Des danseurs, des pirates, des batucada, des miss, des écoliers, des sportifs, des échassiers, des cracheurs de feu et cette charrette boeuf transportant un écran géant projetant des créations de Lionel Lauret ! Un joyeux cortège qui s’est élancé depuis le parvis de la Mairie vers 20h, juste après le discours des officiels et d’un Bruno Domen, ravi de voir une telle affluence à Saint-Leu.

Après la parade, l’ambiance dann’somin a perduré avec les participants et le public a rallié le parvis de la Mairie pour un concert inédit et gratuit : ONE LOVE KABAR.

Dès 21h, le maloya de Nono de la formation Kiltir Maloya a chauffé la scène et embrasé le public, séduit par l’énergie du leader.

Après un tel début de spectacle, le concert hommage à Bob Marley a tenu toutes ses promesses. Yango Roots avait invité des artistes comme Tikok Vellaye, Emmanuelle Ivara, Natty Dread, David Saman, Luciano Mabrouck, Babilusion, Massaï, Hadjee Potonié à chanter Marley en ce 11 mai, date anniversaire de la disparition de la légende du reggae. Et bien, quelle merveilleuse idée ! Le public a été transporté et les artistes invités ont pris plaisir à interpréter les plus grands succès de Bob Marley. A leur manière, avec leur couleur musicale mais toujours dans le respect de l’artiste disparu il y a maintenant 43 ans. Les puristes tout comme les festivaliers sont unanimes : c’était exceptionnel !

Plus tard dans la soirée, la musique urbaine de Sayven, ST UNIT et MC BOX ont enflammé la génération Z, ravie de rencontrer les artistes.

La Fèt dann somin était bel et bien de retour ce samedi 11 mai à Saint-Leu avec un public au rendez-vous et une soirée mémorable sur le parvis de la Mairie !

