Festival de l’Océan 2024 : participez aux concours photos, films et dessins !

Cette année encore, l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest, avec des partenaires – la Réserve naturelle marine, le Cluster maritime de la Réunion et Sciences Réunion – lance le top départ des concours dessins, photos et films du Festival de l’Océan 2024.

Place à la créativité des marmailles avec le concours dessin

En partenariat avec l’Académie de La Réunion, le concours de dessins a pour thème cette année : « Poisson Anniversaire ».

Les jeunes artistes en herbe entre 6 et 14 ans pourront laisser libre cours à leur imagination et dessiner un poisson présent dans les eaux réunionnaises. L’idée de ce concours est de sensibiliser les enfants à la biodiversité marine de l’Océan Indien et les impliquer dans sa préservation.

Toutes les techniques de réalisation à plat sont admises : peinture, feutres, etc. à l’exception de tout procédé créant du relief.

Les œuvres devront être réalisées sur une feuille de dessins au format A3 portrait (type feuille CANSON) et envoyées avec le bulletin d’inscription jusqu’au lundi 15 avril 2024 (cachet de la Poste faisant foi) à :

Office de Tourisme de l’Ouest

C/0 concours de dessins Festival de l’Océan 2024

10 bis, Chemin Ravine Bernica

Grande Fontaine – 974600 Saint-Paul

Concours photos et vidéos : des fonds sous-marins de toute beauté

En partenariat avec Sciences Réunion et la Réserve naturelle marine, le concours de photos et courts-métrages marins est ouvert à toute personne majeure résidant à La Réunion.

Concours photos : « Série d’ambiance »

Le thème de ce concours photos est « Série Ambiance ».

Les photos devront être prises à La Réunion. La série doit contenir obligatoirement 4 photos : une ambiance, une macrophotographie, un portrait de poisson et une photo libre.

La série doit avoir une cohérence artistique, de couleur, de forme, de thème, etc.

Concours films : 3 « catégories »

Chaque film devra proposer un scénario qui fasse part aux belles émotions et qui met en avant la biodiversité et la beauté de l’Océan Indien, qu’il soit tourné sous l’eau, dans le lagon, en pleine mer ou sur l’eau.

Thème « Les profondeurs de l’Océan Indien »: de 20 secondes à 5 minutes max. Ils devront comporter 100% d’images sous-marines de La Réunion.

Thème « Le lagon » – prix spécial de la Réserve Marine : de 20 secondes à 3 minutes max. Ils devront comporter 100% d’images du récif de La Réunion.

Thème « Les passionnés de la Mer »: de 20 secondes à 3 minutes max. Ils devront comporter 100% d’images tournées à La Réunion sur le thème de la mer. Ouvert à tous les passionnés d’activités nautiques et d’image (surf, voile, kayak, paddle, kitesurf, snorkeling, drone, plongée, etc.)

­­Les courts-métrages ou photos doivent être envoyés par mail via WeTransfer accompagnés du bulletin d’inscription avant le vendredi 10 mai 2024 à :

Le règlement des concours dessins, photos, films et les bulletins de participation aux concours sont à télécharger sur : www.ouest-lareunion.com

Retrouvez toutes les vidéos primées de ces 9 dernières années sur la chaine YouTube de l’Office de Tourisme.

Le Festival de l’Océan… Un festival qui fête ses 10 ans cette année !

Un voyage captivant au cœur des profondeurs marines de La Réunion, des images de la beauté de l’océan indien à couper le souffle, une sensibilisation éco-citoyenne sur la biodiversité : voilà déjà 10 ans que le Festival de l’Océan sur la côte Ouest s’est imposé comme LE rendez-vous incontournable à La Réunion de l’Océan et de sa biodiversité remarquable. Organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest, Sciences Réunion, le Cluster maritime de La Réunion, la Réserve naturelle marine de La Réunion, le Festival de l’océan est une vraie communion d’acteurs rassemblés autour de l’océan.

Il aura lieu du 08 au 28 Juin 2024.

Le Festival, c’est :