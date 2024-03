Festival commercial mars 2024 : fermeture de routes

Dans le cadre du Festival Commercial Mars 2024, organisé sur le territoire de Saint-Paul, la Ville réglemente provisoirement la circulation et le stationnement, du dimanche 3 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024 de 8h00 à 18h00 selon les modalités suivantes :

stationnement interdit sur le parking de la rue Suffren à partir du 03/03/24 ;

circulation & stationnement interdits à partir du 04/03/24 sur les rues :

– Marius et Ary Leblond, portion comprise entre les rues Eugène Dayot et Rhin et Danube, – Suffren, portion comprise entre la rue Evariste de Parny et la Chaussée Royale,

– Leconte de Lisle, portion comprise entre la rue Suffren et la rue Eugène Dayot,

– du Commerce, portion comprise entre la rue Rhin et Danube et la rue Suffren.