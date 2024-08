Fermeture des plages et du littoral en raison de la vigilance fortes houles

En raison des conditions météorologiques défavorables et de la vigilance fortes houles émise par Météo-France, la Ville de Saint-Paul informe ses habitants et les visiteurs que l’accès aux plages et au littoral est strictement interdit jusqu’à nouvel ordre.

Cette mesure a été prise dans un souci de sécurité publique, afin de prévenir tout risque d’accident lié à la mer agitée et aux fortes vagues.

Pour rappel, un arrêté interdisant la baignade et les activités nautiques est en vigueur depuis le vendredi 3 août sur la commune de Saint-Paul.

Il est fortement recommandé de respecter ces interdictions et de se tenir à l’écart des zones côtières. La mer est particulièrement dangereuse dans ces conditions, avec des risques de submersion des plages et de forts courants.

Les services de la Mairie et les forces de l’ordre veilleront au respect de ces dispositions. Nous encourageons chacun à suivre les consignes de sécurité et à se tenir informé de l’évolution de la situation par les canaux officiels.

La protection de tous est notre priorité.

Merci de votre compréhension et de votre coopération.