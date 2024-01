Exploitation d’un local d’activité : « Restaurant-Bar flottant »

À l’approche du cyclone Belal, la ville de Saint-Pierre se mobilise activement pour assurer la sécurité de ses citoyens. L’alerte cyclonique orange est en vigueur, et selon les dernières prévisions, le passage du cyclone au plus près de La Réunion est estimé au plus tôt dans la nuit de dimanche à lundi, voire lundi dans la journée. La trajectoire précise demeure incertaine et sera affinée au fil des heures.