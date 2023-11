Environnement : les Mafatais sensibilisés

Les agents de la mairie, accompagnés des agents du Parc National, d’un agent de l’ONF et de deux élus de la Ville, Jean-Philippe MARIE-LOUISE et Julius METANIRE, ont participé aux ateliers de bourses aux graines et aux plantes qui se sont déroulés du 7 au 9 novembre à Mafate. Durant ces ateliers, ils ont sensibilisé les habitants de Marla sur les espèces exotiques envahissantes, participé à la distribution de graines et de plants de plantes endémiques et abordé le sujet de la composées d’endémiques. Le public visé était principalement les habitants de Marla : adultes et enfants étaient présents aux ateliers mais les randonneurs de passage étaient également les bienvenus. Les scolaires ont intégré les ateliers à leur emploi du temps pour permettre aux enfants d’apprendre sur les enjeux de leur cirque et y participer positivement avec la plantation de plantes dans l’école.

Des ateliers de sensibilisation

Les sujets principaux abordés et les ateliers associés étaient les suivants :

Sensibilisation au patrimoine naturel : observation du ciel étoilé, découverte des chauves-souris à l’aide d’appareils à ultra-sons, explication de la géologie des cirques et de leur formation.

Sensibilisation aux pratiques de consommation en circuit court : atelier de tisanerie, distribution de semences lontan à planter dans le jardin, utilisation des ressources locales pour la production de repas durables.

Sensibilisation aux espèces exotiques envahissante : intervention de la mairie pour sensibiliser à ce sujet à l’aide de l’exemple de tulipier du gabon, bourse aux plantes avec distribution de plantes et semences indigènes et endémiques, plantation d’espèces indigènes avec les scolaires.

Les habitants du Cirque se sont montrés très intéressés par les actions menées et étaient ravis de récupérer des semences de légumes lontan pour gagner en autonomie alimentaire. Les enfants étaient également très investis et intéressés par le patrimoine de leur ilet.