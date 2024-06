Engages-toi et partage tes idées avec le Conseil des Jeunes Saint-Paulois !

Le Conseil des Jeunes Saint-Paulois (CJSP) recrute des jeunes âgés entre 11 et 30 ans pour participer et s’engager dans les projets du territoire.

Depuis 2023, le Conseil Municipal a validé la mise en place d’une instance représentative de la jeunesse à Saint-Paul. Ce sont près de 30 participants qui ont déjà rejoins l’aventure. Une nouvelle campagne est lancée pour recruter de nouveaux jeunes à rejoindre l’aventure.

Mis en place afin de faire participer la jeunesse locale aux projets de la Ville, cette initiative a pour objectif d’engager les jeunes et de les encourager à s’exprimer.

Le Conseil des Jeunes sera composé d’adolescents et de jeunes adultes.

Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici.

Informer et mobiliser des jeunes pour qu’ils posent leurs candidatures.

Tu souhaites participer et t’engager ? Les critères pour y participer sont simples : il faut être saint-paulois(e), être âgé entre 11 et 30 ans, avoir l’envie de vous engager, donner votre avis et proposer des projets pour la ville.

Plus d’informations au 0262 34 48 79 / 0693 01 79 21 ou par mail cjsp.psp@mairie-saintpaul.fr