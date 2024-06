Encore une nouveauté pour les habitants du Territoire de l’Ouest : la mise à disposition d’un mini composteur !

Des composteurs adaptés à tous les foyers

Le mini composteur proposé mesure 60 cm de diamètre pour une hauteur de 85 cm et une contenance de 200 litres. Grâce à sa taille compacte, il s’intègre parfaitement dans les petits espaces, rendant le compostage accessible même aux foyers disposant de jardins modestes.

Il vient compléter la gamme existante : le monobloc et le composteur en kit de 400 litres.

Facilité d’utilisation et entretien minimum

Contrairement aux idées reçues, les composteurs n’attirent pas les rongeurs. En effet, moins de 3% des utilisateurs suivis sur plus de 4 000 témoignent de ce problème. De plus, le compostage ne demande pas plus de 10 minutes d’entretien par semaine, ce qui en fait une solution pratique pour tous.

Accès et formation

Pour bénéficier de la mise à disposition du composteur, il suffit de participer à une séance d’information ou à un atelier sur le compostage. Ces sessions sont conçues pour offrir aux participants les connaissances nécessaires pour réussir leur compostage à domicile et maximiser les bénéfices pour leur jardin et l’environnement.

Comment en bénéficier ?

Les séances d’information et les ateliers sont régulièrement organisés. Une fois la formation terminée, vous pourrez obtenir votre composteur gratuitement et commencer à transformer vos déchets organiques en ressource précieuse.