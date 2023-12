Encore un beau succès pour les nocturnes à la piscine, rendez-vous le 12 décembre prochain pour la prochaine édition !

Ce mardi 5 décembre, le public est venu nombreux profiter d’une structure gonflable, d’un fond musical sous l’eau, et des cours gratuits d’aquabike, en plus de la baignade libre. Pour ceux qui auraient manqué ce rendez-vous, pas de panique! Rendez-vous le 12 décembre à la piscine de Plateau Caillou pour faire le plein d’animations, avec des cours d’aquagym adultes gratuits, une initiation à l’apnée par le club APR (public exclusivement nageur), et une initiation au sauvetage côtier par le club Run West (public exclusivement nageur). Rejoignez-nous pour des moments aquatiques inoubliables !

L’entrée est libre et gratuite ! N’oubliez pas votre bonnet de bains.

