En Juin, Saint-Leu fête la Musique

Pour célébrer la Fête de la Musique, la Ville de Saint-Leu et ses partenaires ont concocté une programmation riche et variée.

Tout au long du mois de juin, vous pourrez vous immerger dans le monde de la musique grâce à de nombreuses activités et animations. Ateliers, concerts, spectacles pour petits et grands, expositions… il y en aura pour tous les goûts, tous les âges et dans divers lieux !

Ce sont les élèves de Saint-Leu et Trois Bassins qui auront l’honneur d’ouvrir les festivités avec la Chorale des écoles qui réunira le jeudi 20 Juin et le vendredi 21 juin des centaines de jeunes chanteurs.

Cette édition 2024 verra aussi la dénomination de l’Auditorium de Saint-Leu qui portera le nom d’Eric Sidha-Chetty. Précurseur de l’éducation artistique à Saint-Leu, un hommage en présence de sa famille sera rendu à ce grand artiste Saint-Leusien, zarboutan de la langue et de la culture créole et créateur de l’ACCOI Association Cultures Communications Océan Indien.

Le point culminant de cette édition 2024 sera sans nul doute le vendredi 21 Juin ! Plusieurs sites du centre-ville de Saint-Leu accueilleront le public avec une diversité de spectacles et d’ambiances musicales.

Pour l’occasion, le front de mer (rue Compagnie des Indes) sera piéton depuis la Place de la Poste jusqu’à la Police municipale. Le public pourra se promener en musique et se restaurer sur place auprès des forains présents.

A ne pas manquer : ZISKAKAN sera en concert gratuit sur la scène de la Place de la Poste, avec en première partie Gilbert Pounia et les écoles de musique à 20h30.

Le programme

Jeudi 20 Juin :

Parc du 20 décembre : de 10h à 12h

● Chorale des écoles avec 485 élèves de cycle 2 de Saint-Leu et Trois Bassins

Vendredi 21 juin 2024 :

Parc du 20 décembre : de 10h à 12h

● Chorale des écoles avec 589 élèves de cycle 3 ( CM) de Saint-Leu et Trois Bassins

Front de mer : 16h30 à 20h

● J Evan

● Pwasab Jonathan et son groupe Dalon

● Les Cœurs Sauvages

● Afrikabahia

● Ultimate 974

Place de la Poste : 16h30 à 22h

● 16h30 à 17h30 : Restitution des écoles de musique

● 17h30 à 20h : Raymond Oddoz, Malakaf, Liboga, Martin & les Dalons Dubuisson, Nathy, Daisy Mohamad

● 20h30 à 21h : Gilbert Pounia et les écoles de musique

● 21h à 22h : Ziskakan

Auditorium : 16h à 18h30

● Dénomination de l’auditorium «Eric Sidha-Chetty» et hommage avec sa famille, des musiciens et l’ACCOI – Hommage à ce grand artiste Saint-Leusien, Zarboutan de la langue et de la culture créole. Professeur et guitariste de renom ; Auteur, compositeur – interprète ; Musicien-poète et pédagogue ; créateur de l’ACCOI Association Cultures Communications Océan Indien.»

Pearl Ocean : 17h à 22h

● Show DJ

Ti Roule : 18h à 21h30

· ● Band Tali

· ● Lo Ker Maloya

Dans le réseau Laleu Kiltir

Médiathèque Roger Poudroux ( La Chaloupe)

Du 18 au 22 juin 2024 :

● Atelier d’initiation aux instruments de musique

Mercredi 19 juin 2024 :

● 10h à 12h : Atelier de fabrication d’instruments à partir de matériaux recyclés

Samedi 22 juin 2024 :

● 15h : Concert de Mars Tou Sel avec Joël Lamonge et son groupe

Médiathèque Baguett’

Du 4 au 30 juin 2024 :

● Exposition «Ziska fé kler !»

Mercredi 19 juin 2024 :

● 13h à 15h30 : Atelier de confection d’instruments traditionnels

● 16h à 17h : Prestation musicale «Donne a nous la main pou dobout» dans l’auditorium

Mercredi 26 juin 2024 :

● 14h à 17h45 : Concert avec les élèves de l’EMA dans l’auditorium