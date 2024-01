Emmanuel Séraphin, le Maire de Saint-Paul, accueille à Bois Rouge Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale

Ce mardi 9 janvier 2024, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin a accueilli Yaël BRAUN-PIVET, la Présidente de l’Assemblée nationale à Bois Rouge, dans le Bassin de Vie du Guillaume. En visite à La Réunion du 8 au 10 janvier 2024, la Présidente de l’Assemblée nationale a rencontré les élu.es de la Ville Marie-Anick FLORIANT (déléguée à la lutte contre l’habitat insalubre), Jean-Noël JEAN-BAPTISTE (délégué à la politique urbaine et sociale du Bassin de vie du Guillaume) et Suzelle BUCHLE (déléguée au Logement, à la Lecture publique et aux bibliothèques). La Présidente de l’Assemblée nationale était accompagnée de Bertrand PANCHER, président du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, de la Députée de la 2ème circonscription Karine LEBON et de Nathalie BASSIRE, députée de la 3ème circonscription ainsi que du Préfet de La Réunion Jérôme PHILIPPINI et du sous-préfet de l’arrondissement ouest, Philippe MALIZARD. Étaient présents également la Présidente de La Région Réunion, Huguette BELLO, la Conseillère Départementale, Jeanne HOARAU et les directions de la DEAL et de la SHLMR.

La Réunion est le 34ème territoire visité par la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël BRAUN-PIVET. À Saint-Paul, plus exactement dans le kartyié de Bois Rouge, Yaël BRAUN-PIVET a échangé avec le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, les élu.es de la ville et les services administratifs sur les enjeux du logement et de la lutte contre l’habitat indigne. L’occasion de partager les résultats concrets de la politique d’aménagement et de développement où les efforts se sont concentrés depuis plusieurs années.

La réalisation de cette opération RHI a été confiée à la Société d’Habitation à Loyer Modéré de La Réunion (SHLMR). Un programme de 314 logements qui vise à résorber les logements insalubres et à offrir des conditions de vie dignes à nos concitoyens sur un périmètre de 20 ha. À ce jour, 244 logements ont été construits avec le soutien de l’État.

La rétrocession des Voiries et Réseaux Divers (VRD) à la Ville a été réalisée en avril 2021, marquant une étape cruciale dans ce processus. Le programme d’équipement, comprenant voiries, espaces de proximité, espaces verts, et réseau collecteur des eaux usées, a été mis en place pour soutenir la qualité de vie de nos citoyens.

“Madame la Présidente, nous sommes conscients des défis persistants. Trop de familles sont encore en attente de logements permanents, et nous sollicitons votre soutien pour faire remonter leur voix auprès de l’État. La suppression de l’Allocation Personnalisée au Logement (APL) en 2018 a gelé certains projets. C’est une situation très problématique pour certaines familles qui attendent depuis plusieurs années d’avoir leur maison”, confie le premier magistrat. “Cependant, nous sommes déterminés à poursuivre notre engagement pour l’aménagement et la transformation de notre territoire. L’année écoulée a été exceptionnelle avec un investissement record de plus de 133 millions d’euros, démontrant notre ferme volonté de placer l’humain au cœur de nos priorités.”

Ainsi, 227 logements ont été livrés au cours de l’année 2023, dont 82 sur le Bassin de Vie du Guillaume. 30 opérations d’aménagement sont actuellement en cours sur l’ensemble du territoire.

Sur la RHI Bois Rouge, les opérations de Logements Locatifs Très Sociaux (LLTS) ont été un succès avec la construction de 155 unités qui font désormais partie du patrimoine de la SHLMR dont les opérations “Chemin Pavé,” “Carreau Le Camp,” et “Morlon” qui représentent une offre de 75 logements sur l’opération. Cette offre contribue ainsi à répondre aux besoins des citoyens.

“En cette nouvelle année, nous réaffirmons notre engagement en faveur du bien-être de nos citoyens. Nous comptons sur votre soutien, Madame la Présidente de l’Assemblée nationale, pour porter la voix de nos familles en attente d’une solution à l’échelle nationale”, commente le Maire de Saint-Paul. La Présidente de l’Assemblée nationale, avant de poursuivre ses visites, a annoncé qu’un projet de loi, avec une adaptation des textes pour les territoires d’Outre mer, est porté par l’État et le gouvernement. Les textes seront proposés aux Députés puis aux Sénateurs. “On ne construit pas à La Réunion comme on construit à la Seine Saint-Denis, il faut s’adapter”, précise la présidente de l’Assemblée nationale. Une initiative que salue le Maire de Saint-Paul. “Ici, à Bois Rouge, on écrit une partie de l’histoire de La Réunion, celle des engagés Indiens arrivés pour travailler dans les champs de cannes à sucre et que nous souhaitons rendre propriétaires de leur terre. Il est primordial de faire remonter les spécificités de notre territoire. Il est normal que la collectivité soit autant impliquée, il reste encore 25% des logements à réaliser rien qu’ici à Bois Rouge”, termine Emmanuel SÉRAPHIN.