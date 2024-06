Élections législatives : date limite d’inscription des assesseurs le 27 juin

Dans le cadre des élections législatives du dimanche 30 juin 2024, les représentants des listes candidates peuvent désigner des assesseurs au sein des bureaux de vote de la Commune.

Conformément aux articles R46 et R47 du Code électoral, les noms, prénoms et adresses des assesseurs désignés par les candidats, ainsi que le bureau de vote où ils sont affectés, doivent être notifiés au Maire de Saint-Leu, au plus tard le 27 juin 2024 à 18h.