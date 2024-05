Du 16 au 18 mai, rendez-vous au salon du livre péi sur le Territoire de l’Ouest

Place aux plaisirs de la lecture et de l’imaginaire au salon du livre péi qui a ouvert ses portes ce jeudi 16 décembre 2024 au marché couvert de la Ville de Saint-Paul.

Du 16 au 18 mai, toute une programmation à découvrir sur la commune et sur le Territoire de l’Ouest.

Petits et grands auront plaisir de s’émerveiller et de prendre part à la magie des mots qui les plongeront dans des univers inimaginables.

Le coup d’envoi des festivités a été donné en présence de Roxanne PAUSE-DAMOUR, vice-présidente du Territoire de l’Ouest déléguée à la Culture, de Suzelle BUCHLE, élue de la Vile de Saint-Paul déléguée au réseau de lecture publique, de Stéphanie POÏNY-TOPLAN, conseillère régionale déléguée à la Culture, de Yannick LEPOAN , président fondateur de l’association La Réunion des Livres, de Marie-Jo LO-THONG de la DAC OI , de Philippe MALIZARD , sous-préfet de l’arrondissement de l’Ouest et de Karine LEBON, députée de la 2ème circonscription.

« Ce salon a pour vocation d’incarner la mise en lumière de nos auteurs et écrivains péi, de valoriser nout langue ek nout zistwar. C’est là toute l’ambition du Territoire de l’Ouest à vouloir faire évoluer et grandir ce salon. Uniquement, sur l’année dernière, c’était plus de 5 000 visiteurs sur toute la durée du Salon, plus de 120 auteurs, 50 éditeurs, distributeurs et associations, des expositions et des ateliers. Cette année, le projet prend plus d’ampleur et nous offre le « Salon Hors les murs » qui s’étendra sur l’ensemble du Territoire de l’Ouest- La Possession, du Port, de Trois-Bassins et de Saint-Leu- donnant l’opportunité à tous de découvrir « un livre péi » souligne l’élue de l’intercommunalité.

Au programme de cette 4e édition, des ateliers, des animations, des concerts, des spectacles, des rencontres interprofessionnelles, des auteurs qui présentent leurs nouveautés, des livres…

Infos sur le site La Réunion des Livres