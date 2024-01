Distribution de packs d’eau à Saint-Paul dans tous les bassins de vie

Suite au passage du cyclone Belal à La Réunion, l'État a fait don de packs d'eau à plusieurs communes de la Réunion, dont la Ville de Saint-Paul. Le Maire, Emmanuel Séraphin, a ainsi souhaité en faire bénéficier la population saint-pauloise, et ce jusqu'à épuisement des stocks de la Ville.

Ainsi, une distribution exceptionnelle d’un pack d’eau par famille se tiendra les :

• Mercredi 31 janvier, de 14h à 16h

• Jeudi 1er février, de 8h à 16h

• Vendredi 2 février, de 8h à 15h

Conditions d’attribution : Pour en bénéficier, le demandeur devra se présenter aux lieux spécifiés en annexe, muni obligatoirement d’un justificatif d’adresse (facture d’eau) et d’une pièce d’identité.

La Ville de Saint-Paul tient malgré tout à rappeler, que les analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS), soulignent que la qualité de l’eau sur l’ensemble de la commune est très bonne et propre à la consommation. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le Pôle des Solidarités et de la Proximité de la Mairie de Saint-Paul au 0262 45 43 45 (standard de la Mairie). Lieu et adresses à retrouver dans la liste en annexe.