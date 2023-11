Dipavali 2023 Saint-Pierre : « Peuplement et Héritages »

La Réunion est une île multiculturelle peuplée de migrants venus surtout d’Afrique, d’Europe et d’Asie. Chaque année, en novembre, le 11 marque la commémoration de l’armistice signé en 1918 à l’issue de la Première Guerre mondiale et la fin de l’engagisme à La Réunion, le 11 novembre 1882. Il était donc logique de choisir ce mois pour honorer les mémoires, faire vivre cette transmission surtout envers les plus jeunes et célébrer, par la même occasion, le peuplement et l’héritage de l’importante population indienne, dont la présence remonte des débuts du peuplement.

En s’associant à cette journée à la mémoire des engagés qui ont contribué à construire la société réunionnaise, la ville de Saint-Pierre confirme sa volonté de mieux faire connaître notre histoire. La Réunion a accueilli près de 200 000 engagés, la plupart originaires de l’Inde. Beaucoup sont restés, contribuant ainsi au métissage et à l’enrichissement culturel de l’île.

Le Dipavali est avant tout un rendez-vous mémoriel qui nous éclaire sur le rôle majeur des Indiens dans la construction de La Réunion. Leurs apports multiples ont façonné notre société d’aujourd’hui et dynamisé notre manière de vivre créole. Notre capacité à bien vivre ensemble demeure une grande fierté !

Célébrer le peuplement à travers le Dipavali, c’est valoriser l’unité réunionnaise, notre diversité culturelle face à l’uniformité, l’intolérance, les a priori, l’exclusion. Le Dipavali, c‘est la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal, de la sagesse sur l’ignorance. Avec le Dipavali, nous célébrons l’ensemble des identités plurielles des communautés de La Réunion. Bon Dipavali 2023 !

Michel Fontaine, Maire de Saint-Pierre