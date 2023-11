Développement d’un parcours innovant : Approvisionnement Durable pour la Restauration Collective

Dans une démarche profondément innovante, inscrite dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation, la Cité du Goût et des Saveurs s’est associée à CMA France, en collaboration avec l’expertise pointue de la CMA Normandie. Ensemble, ils ont entrepris un projet audacieux visant à guider les acteurs locaux dans l’approvisionnement de la restauration collective en produits artisanaux de qualité, durables et locaux. Cette initiative a récemment conduit à une visite, le 9 novembre, du magasin central de la Direction de la Restauration Scolaire à Cambaie et du Groupe scolaire Pothier. Des représentants de la Chambre des Métiers de La Réunion et des artisans étaient présents. L’objectif de cette visite était de comprendre le fonctionnement de la structure, depuis la réception des produits artisanaux jusqu’à leur utilisation dans la confection des repas.

Cette démarche s’inscrit avec l’appel à projets Plan National de l’Alimentation auquel nous avons été lauréat au titre du Plan Alimentaire Territorial Saint-Paul et auquel a candidaté également la Chambre des métiers de France. Je t’envoie en suivant la présentation du dispositif que nous avais transmis la CMA de la Réunion à ce sujet.

Ce projet, actuellement en cours d’expérimentation à La Réunion, dans les régions de Bourgogne Franche-Comté et d’Occitanie, prend racine dans le constat que le secteur de l’artisanat demeure sous-représenté sur le marché de la restauration collective. Cette sous-représentation offre une opportunité unique de repenser et de renforcer les liens entre les artisans locaux et les besoins croissants des structures de restauration collective.

L’innovation de cette démarche réside dans le déploiement d’un parcours d’accompagnement complet. Ce parcours, conçu avec soin, vise à sensibiliser, informer et former les collectivités territoriales, les acteurs de la restauration collective et les artisans, afin de favoriser l’intégration de produits artisanaux dans les cantines. Une attention particulière sera portée à la structuration de filières durables pour garantir la pérennité de cette approche.

L’expérimentation en cours met en lumière les spécificités des territoires de La Réunion, de Bourgogne Franche-Comté et d’Occitanie. Ces régions, chacune avec ses particularités, offrent un terrain propice à l’exploration et à l’adaptation des outils développés dans le cadre du projet. Cela permettra ensuite un déploiement à plus grande échelle, tout en tenant compte des spécificités locales.

Au-delà de la simple approche économique, le projet s’inscrit également dans une démarche en phase avec les enjeux sociétaux actuels. En répondant aux objectifs de la loi EGALIM (Équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et une alimentation saine, durable et accessible à tous), il contribue activement à promouvoir une alimentation de qualité, respectueuse de l’environnement, et encourage le tissu économique local.

Les retombées attendues de ce projet sont multiples. D’une part, il renforce la visibilité des artisans locaux en élargissant leurs débouchés commerciaux. D’autre part, il offre aux structures de restauration collective une palette diversifiée de produits de qualité, tout en favorisant le dynamisme économique des territoires impliqués.

À terme, le projet aspire à devenir un modèle reproductible à l’échelle nationale, offrant ainsi une alternative prometteuse pour l’approvisionnement des cantines collectives en produits artisanaux, durables et de proximité. CMA France et la CMA Normandie, à travers ce projet, insufflent une dynamique nouvelle et salutaire dans le paysage de la restauration collective, prouvant que l’innovation et la collaboration sont les clés d’une alimentation de qualité pour tous.