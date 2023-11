Des permanences gratuites de notaires proposées aux Saint-Paulois

Des permanences gratuites de notaires seront proposées une fois par mois dans chacun de nos Points Justice situés à La Saline, Plateau Caillou, et le Front de Mer.

Cette initiative vise à vous offrir un accès facile à des conseils juridiques essentiels. Pour participer à ces permanences, veuillez consulter la programmation complète (jusqu’à juin 2024). Assurez-vous de prendre rendez-vous à l’avance, car le nombre de places est limité. Vous pouvez réserver votre créneau en contactant directement les Points Justice concernés.

Toutes les informations nécessaires, y compris les coordonnées et les dates prévisionnelles, sont disponibles ci-dessous.

Nous espérons que cette opportunité vous sera utile et que vous profiterez des conseils professionnels offerts lors de ces permanences de notaires. Pour de plus amples informations, consultez notre site web et notre page Facebook officielle de la Mairie.