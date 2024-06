Des écoles de Saint-Leu lauréates de la Coupe de La Réunion du potager

8 prix de la Coupe de La Réunion du potager ont été remportés par 6 écoles de Saint-Leu/Trois Bassins !

Ecole Maternelle La Fontaine, Saint-Leu, ” Sauvons les sols”

Ecole Bois Joli Cœur, Trois Bassins/Saint-Leu, “Ca nous nourrit !” et “On est prêts”

Ecole Benjoins, Trois Bassins/Saint-Leu, “Mon bô potager” et “Ensemble, on va plus loin”

Ecole Pointe des Châteaux, Saint-Leu, “Eau ma douce”

Ecole Maternelle Stella, Saint-Leu, “Cocottes au potager”

Ecole Maternelle Bois de Nèfles, Trois Bassins/Saint-Leu, “Prix Encouragement”

Bravo aux lauréats et autres participants !