Des baptêmes de plongée pour les marmay de Saint-Paul

Crédit photos : @Biodiv’PEEI – Christelle Morel

Ce projet pédagogique des Aires Marines Éducatives est piloté par la Réserve Naturelle Marine de La Réunion, il bénéficie du soutien financier de l’Office de l’Eau, l’Office Français de la Biodiversité, de La Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins, avec le soutien de l’Académie de la Réunion et de la Commune de Saint-Paul. Cette initiative s’inscrit dans la continuité du partenariat financier et éducatif avec la commission environnement et biologie subaquatiques de la Fédération Française d’Étude des Sports Sous-Marins (FFESSM) pour les baptêmes de plongée au sein des Aires Marines Éducatives (AME). Les baptêmes ont eu lieu avant les vacances de décembre, sur l’AME de l’Ermitage, en face du restaurant Go Cap Méchant, de 8h30 à 11h30.

Au-delà de l’activité elle-même, ce moment a été une expérience merveilleuse tant pour les enfants, qui ont eu l’opportunité de jouer ensemble après l’activité et de faire de nouvelles rencontres, que pour les parents et les clubs de plongée. Ces derniers ont également pu échanger et renforcer leur engagement collectif dans le projet des AME.

Les enfants ont été encadrés par une équipe de moniteurs de plongée professionnels affiliés à la FFESSM, et ont été équipés de lycras fournis par les clubs, ainsi que de matériel de plongée professionnel.

Cette activité revêt une importance cruciale dans le cadre du projet des AME. Après la réalisation du Reef Check, qui consiste à observer de manière scientifique la biodiversité du lagon, et à participer à travers un protocole d’observation et de comptage des espèces à la protection du milieu marin, les baptêmes de plongée présentent de nombreux avantages.

Cette seconde découverte de l’environnement sous-marin encourage les enfants à respecter cet écosystème et la nature en explorant les richesses en faune et en flore des paysages marins.

En termes éducatifs :

Elle éveille les enfants à la fragilité des espèces qui peuplent leur AME, les incitant ainsi à prendre conscience de la nécessité de veiller à la préservation de l’équilibre de cet environnement particulier.

Elle développe des sensations en permettant aux enfants d’appréhender la pesanteur, l’équilibre, le bien-être, mais également de se sentir légers.

Elle favorise la découverte de nombreux écosystèmes et la rencontre avec d’autres, la variété des espèces et des couleurs de la vie sous-marine procurant beaucoup de plaisir aux enfants.

Elle stimule la curiosité de l’enfant, faisant de lui un chercheur curieux de découvrir toutes les merveilles de l’environnement marin, comme repérer des poissons et autres animaux marins, scruter les dessous des roches ou comparer des coraux, développant ainsi son goût pour l’aventure.

Elle encourage le partage, permettant aux enfants de partager des expériences vécues sous l’eau et des impressions.

Elle développe la confiance en soi, aidant les enfants à grandir et à s’épanouir malgré leurs difficultés, les possibilités de progression accessibles à tous les enfants sans esprit de compétition pouvant augmenter leur confiance en eux pour leur permettre d’évoluer. Enfin, elle permet de rencontrer des professionnels du milieu marin et de découvrir un métier lié à la mer, pouvant potentiellement susciter des vocations futures.

En somme, cette activité apporte de nombreux avantages dans le parcours psychomoteur de l’enfant, favorise le développement d’une conscience éco-citoyenne, et vise à multiplier les approches éducatives en éducation à l’environnement pour mener à bien le projet des AME (scientifique, naturaliste, historique, ludique, artistique, sportive, etc.), tout en diversifiant la découverte des environnements physiques et biophysiques de ces AME.