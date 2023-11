Défilé du Dipavali à Saint-Paul

Retour en image sur le défilé du Dipavali qui a eu lieu ce mercredi 15 novembre 2023 à Saint-Paul.

Un temps protocolaire a eu lieu en amont du défilé où Emmanuel Séraphin a accueilli le Consul de l’Inde qui a offert aux saint-paulois la prestation de la troupe de danse indienne de Sneha DEVANANDAN, venant de Bangalore.

Les associations saint-pauloises ont ensuite défilé aux rythmes des tambours sacrés et des musiques indiennes sous les yeux ébahis des petits et des grands. Le Dipavali fait partie des événements fédérateurs qui est important et cher à notre municipalité .

Arrivé sur la place du marché forain de Saint-Paul, les spectacles de danse ont commencé avec au départ les troupes locales et ensuite la troupe de Sneha venu de Bangalore.

Découvrez les images de ce moment ci-dessous.