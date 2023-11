Découverte de l’épicerie sociale et digitale de Fleurimont dans le cadre des Rencontres des solidarités Outre-Mer

Cette rencontre inédite sur le territoire favorisant les échanges ultramarins a été l’occasion de promouvoir une solidarité innovante, prenant en compte les besoins spécifiques de nos territoires.

La thématique de cette rencontre “La Grande Pauvreté” était l’occasion d’échanger et s’engager à travers une action forte pour renforcer la proximité avec les citoyens.

Face à cette réalité, la Ville de Saint-Paul, met en place différentes actions avec notamment des permanences dans les mairies annexes, afin d’assurer et de faciliter les démarches des usagers.

Basée sur un objectif de co-construction, une rencontre a été faite pour présenter des solutions et échanger sur des thématiques pour les publics les plus fragiles.

Le Vice-Président du CCAS, Dominique VIRAMA-COUTAYE a représenté le Président du CCAS, Emmanuel SÉRAPHIN lors de cette présentation inédite sur le territoire en présence des centres communaux d’action sociale (CCAS) des Outre-Mer et de l’hexagone.

Un projet répondant aux besoins des personnes en situation de précarité alimentaires et isolés.

C’est à travers la volonté de développer une solution pour permettre l’accès à des produits à coût très réduits pendant l’accompagnement avec les aidants sociaux.

Visant à accueillir, aider et échanger, l’épicerie sociale de Fleurimont a pour but d’accompagner les usagers pour répondre à un besoin de lutte contre la précarité alimentaire.

Accès sur présentation du dossier par un travailleur social et admission validée en commission principalement sur critère de difficultés financières importantes. Destiné donc à un public composé de :

Personnes en situation de fragilité économique

Des bénéficiaires de minimas sociaux

Des travailleurs pauvres

Des familles monoparentales

Des retraités

C’est via une procédure d’accès que l’épicerie a pour volonté d’orienter les bénéficiaires avec l’appui des travailleurs sociaux.

C’est un projet d’innovation sociale, une expérimentation sociale à Saint-Paul.

L’épicerie sociale a pour projet de se développer en “Ti Bazar Konecté”.

Les clients bénéficieront d’un accompagnement à la commande en ligne ainsi qu’une initiation à l’usage des outils numériques.

Ce projet sociale digitale permettra d’amener l’épicerie sociale vers les usagers les plus isolés, par un accompagnement social et budgétaire de la Conseillère en Économie Sociale et Familiale à domicile, un accompagnement à la commande en ligne et une livraison des colis chez les bénéficiaires.

C’est donc une proposition complète avec un accompagnement social et budgétaire, adaptable et accessible que le CCAS de Saint-Paul et la municipalité ont présenté à la délégation.

La Ville de Saint-Paul, s’engage pour l’innovation et l’accès aux droits des Saint-Paulois et Saint-Paulois.