Cyrille Melchior se félicite de l’excellent partenariat noué avec l’État au bénéfice des Réunionnais en situation de handicap

Cérémonie de commémoration et de recueillement ce samedi 11 novembre au Lazaret de la Grande Chaloupe, propriété du Conseil départemental depuis 1946. Le dernier et le plus emblématique des lieux de quarantaine pour les travailleurs venus d’Inde, de Chine, d’Afrique, de Madagascar et du Vietnam, accueillait la cérémonie du vingtième anniversaire de l’hommage aux travailleurs engagés de La Réunion.