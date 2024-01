Cyrille Melchior rend hommage à Hugues Salvan un élu de proximité investi

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Hugues Salvan ancien maire de Saint-Philippe et Conseiller général.

Lors de son mandat de Conseiller général de Saint Philippe, Hugues Salvan a présidé au CASDIS et cet élu de proximité, aux qualités humaines, a pu œuvrer pour le développement de sa commune et le bien être de ses administrés.

En mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, je tiens à présenter mes condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.

Cyrille Melchior

Président du Departement