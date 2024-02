Cyrille Melchior reçoit la Mission d’information sur l’avenir institutionnel des outre-mer

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a reçu, le mardi 6 février, deux députés membres de la Mission d’information sur l’avenir institutionnel des outre-mer, Philippe Gosselin et Tematai le Gayic, respectivement élus de la Manche et de Polynésie française.

Cyrille Melchior a défendu auprès d’eux une trajectoire pour La Réunion, basée sur la stabilité institutionnelle actuelle nécessaire à son développement, et qui n’a jamais empêché de faire preuve d’intelligence, comme dans la répartition actuelle des compétences entre la Région et le Département.

Le Président du Conseil départemental a aussi plaidé en faveur d’une loi de programmation pluriannuelle pour l’économie et d’une défiscalisation maîtrisée. Il a également insisté sur la nécessité d’une plus grande coopération avec les pays de la zone océan Indien, et d’une meilleure adéquation entre les formations et l’emploi pour favoriser l’insertion des jeunes. Cyrille Melchior a, enfin, évoqué la nécessité d’une déconcentration des décisions et d’un renforcement du pilotage des services de l’Etat par le préfet.