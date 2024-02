Le fonds de secours pour les outremers a été activé dans les 24 communes de l’île après le passage du cyclone Belal. Déclarez votre sinistre en mairie d’ici le 06 mars.

Ce fonds de secours est à destination :

• des particuliers (sous conditions de ressources) pour les biens mobiliers non assurés de première nécessité dans leur résidence principale ;

• Des entreprises à caractère artisanal ou familial dans une situation économique délicate à la suite du sinistre pour les biens meubles non assurés strictement nécessaires à la reprise de l’activité ;

• Des collectivités territoriales pour les biens non assurables et essentiels à la vie collective ;

• Des agriculteurs pour les pertes de récoltes et de fonds concernant l’ensemble des cultures, sous conditions.

Toutes les précisions figurent dans le document en téléchargement.

Cliquez sur le lien pour accéder aux formulaires de déclaration

https://www.reunion.gouv.fr/Actualites/Urgences/Cyclone-Belal-activation-du-fonds-de-secours-pour-les-Outre-mer-dans-les-24-communes -de-l-ile