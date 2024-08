Course : les 5 et 10 km de Saint-Leu

Record de participation pour cette édition des 5 et 10Km de Saint-Leu !

C’est Le cœur en fête et le rythme dans les jambes que les coureurs, une centaine pour le 5km et plus de 300 inscrits au 10km, se sont élancés depuis les abords du stade de football du centre-ville Christol Marivan, sous les encouragements de Jimmy Aubin, adjoint aux Sports, et d’un public chaleureux.

Des moments intenses, une ambiance sportive mais avant tout familiale, des participants et bénévoles responsables, le pari est tenu pour le club Saint Leusien ACOSL pour cette nouvelle édition qui s’est déroulée en journée ce jeudi 15 août.

C’était un joli décrassage pour certains et beaucoup de plaisir pour la plupart, encouragés par leurs enfants, leurs conjoints ou leurs amis.

A l’heure des récompenses, le club de Saint-Leu, le représentant de la Ligue et l’adjoint aux Sports ont tenu à féliciter les trois premiers de chaque catégorie licenciés ou non licenciés ainsi que les premiers de la catégorie handisport.

Les premiers résultats :

Un grand remerciement à tous les bénévoles et aux agents communaux pour leur dévouement à faire de cet événement, un moment convivial et familial.

Tous les résultats sont à retrouver sur le site www.sportpro.re