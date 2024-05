Contrat de Ville : les partenaires dressent le bilan et les perspectives

Le mardi 14 mai 2023, le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, et le Sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Paul ont accueilli élus et partenaires du Contrat de Ville à l’Hôtel des Postes pour une rencontre annuelle. Cette réunion a permis de présenter le bilan administratif et financier de 2023, mettant en avant les actions menées pour les quartiers prioritaires, en vue de planifier les initiatives pour 2024.

Pour rappel, le Contrat de Ville 2020-2025 à Saint-Leu, est focalisé sur le quartier prioritaire de Bois de Nèfles-Portail. Il s’articule autour de quatre piliers :

Développement de la cohésion sociale

Amélioration du cadre de vie

Accompagnement vers l’insertion et l’emploi

Promotion de la citoyenneté et des valeurs de la République

Financements et Réalisations

En 2023, 859 089 € ont été investis dans le Contrat de Ville.

De nombreuses actions ont été mises en place grâce à l’engagement des partenaires et des services de la Ville :

Culture et sport

Ouverture à la culture : Des programmes de musique, de lecture et d’expression ont été développés en collaboration avec des associations et des collèges, visant à lever les freins à la participation culturelle des familles. Les actions artistiques de type « hors les murs » et qui apportent la culture directement dans les quartiers prioritaires rencontrent beaucoup de succès.

Activités sportives : Le développement de sports tel que le street workout a eu un impact positif, particulièrement sur les jeunes.

Cinq associations du quartier ont organisé des activités autour de l’escrime, du basket, du handball, des sports multisports et des randonnées, engageant jeunes et familles.