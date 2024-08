Conférence de presse de l’Office du Tourisme Intercommunal de la CASUD du mardi 27 août 2024

« Le travail et l’action de nos quatre maires, qui sont là pour développer les territoires, font de la CASUD une intercommunalité aux atouts touristiques très forts. Et c’est l’OTI SUD qui a la mission de dynamiser le tourisme, en mettant en valeur nos atouts et nos richesses, dans l’intérêt de nos territoires. La SPL OTI SUD est donc le bras armé de la CASUD en matière touristique. » Ce sont par ces mots que Jacquet Hoarau, Président de la CASUD a débuté a sa prise de parole.

Parmi les chiffres clés de la période 2020-2023, annoncés par Jeannot Lebon, Président de l’Otisud, en présence de Président de la CASUD et de représentants (maire, élus) des communes :

* Fréquentation auprès de l’Otisud : 66 571 visiteurs en 2024 contre 22 371 en 2021

* Chiffres d’affaires de ses boutiques : 70 455€ en 2024 contre 30 425€ en 2021

* Taxes de séjour collectées et reversées à la collectivité : 243 421€ en 2023 contre 82 293€ en 2021.

Jeannot Lebon a également annoncé que ces bons chiffres et la bonne santé de l’OTI SUD ont conduit la CASUD et ses partenaires à reconduire pour les années prochaines le contrat de prestations intégrées qui lient la SPL à ses actionnaires : La CASUD à hauteur de 80% et des communes de l’Entre-Deux, Saint-Philippe, Saint-Joseph et le Tampon (actionnaires à hauteur de 5% chacune).

L’objectif de la SPL OTI SUD est de devenir d’ici 2028 une Agence d’Attractivité du Territoire et de la Destination, ce qui lui permettra d’agir encore plus et mieux pour les missions qui lui ont été dévolues.