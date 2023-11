Concours de collecte de bouchons en plastique 2023-2024

Devant les succès rencontrés lors des éditions précédentes, la CASUD organise à nouveau son concours de collecte de bouchons en plastique dans les écoles élémentaires et primaires de ses quatre communes membres.

Pour cette année scolaire 2023-24, le concours se fera par classe (et non par école). Cela permettra de sensibiliser davantage d’élèves au tri et de collecter plus de bouchons que les années précédentes en mobilisant plus d’écoliers.