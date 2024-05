[Communiqué] Relais de la Flamme olympique : 12 juin, un jour historique pour La Réunion

Le 12 juin prochain, La Réunion aura le privilège de recevoir le relais de la Flamme olympique qui fait le tour des départements de France dans le cadre des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une fierté pour notre île et pour tous les Réunionnais qui seront associés à cette grande fête populaire. Car il s'agit bien, à travers la présence de la Flamme olympique, de célébrer le sport dans toute sa richesse, sa diversité et son excellence. Son parcours a été dévoilé ce jeudi 30 mai dans l'hémicycle de l'Hôtel du Département en présence du Préfet, Jérôme Filipini, du Président du Département, Cyrille Melchior, de la représentante de la Région Réunion Patricia Profil et des différents partenaires du relais de la Flamme Paris 2024.

Partie de Marseille le 8 mai 2024, la Flamme arrivera à La Réunion le 12 juin pour la 29ème étape de son périple de 68 jours à travers la France. Deux types de convoi sillonneront les 5 microrégions de l’île à savoir l’Ouest, le Sud, les Hauts, l’Est et le Nord pour un parcours mettant en valeur le patrimoine et la diversité de notre territoire. « Le compte à rebours est lancé ! Dans 13 jours très exactement, La Réunion vivra un moment historique, inédit et j’ai envie de dire incroyable. Les valeurs des Jeux olympiques et paralympiques irrigueront notre île et sa population.

Ce sont celles de l’amitié, du respect, de l’excellence mais aussi de la détermination, de l’inspiration et du courage », a expliqué Cyrille Melchior.

D’un côté donc le convoi d’engagement composé de 15 à 20 véhicules dont le bus transportant une vingtaine de relayeurs qui reliera les communes des chefs-lieux d’arrondissement. Il démarrera à Saint-Paul, pour un clin d’œil au lieu d’origine de notre peuplement avant de prendre la direction du centre-ville et le quartier de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Il rejoindra ensuite Saint-Benoit avant son ultime étape où la Flamme illuminera le Jardin de l’État à Saint-Denis. Parallèlement, le convoi agile, composé de 5 à 10 véhicules et environ 5 relayeurs, est organisé sur les relais courts permettant de mettre en valeur les sites spectaculaires et emblématiques. Il s’élancera sur les étendues volcaniques spectaculaires de la Plaine des Sables, sur la commune de Sainte-Rose avant de rejoindre Le Tampon pour un passage par les Grands Kiosques et redescendre vers la Pointe de Langevin à Saint-Joseph, qui constitue le site le plus austral des départements français et de l’Union Européenne. Il poursuivra son périple vers le Stade en eaux vives à Sainte-Suzanne.

Un beau moment de partage et de fête

La Flamme olympique, n’est jamais allumée à 2 endroits au même moment. De ce fait, les convois dits d’engagement ou agile, s’enchaînent les uns après les autres suivant un timing bien synchronisé. Ce sont les lanternes contenant la Flamme prélevée à Olympie en Grèce qui servent à allumer les torches portées par les relayeurs. Le parcours sera très sécurisé avec un dispositif renforcé pour éviter tout débordement. « C’est un très grande chance pour La Réunion de recevoir cette Flamme olympique. C’est toute une équipe de France qui se mobilise, les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, les bénévoles… Cette fête populaire est un moment de partage qui nécessite un dispositif sécuritaire rigoureux. Nous y travaillons depuis de longs mois. Les forces de l’ordre seront déployées tout au long du parcours pour garantir la sécurité de tous », a précisé pour sa part le Préfet. Le relais de la Flamme olympique s’achèvera en apothéose dans le cadre verdoyant et prestigieux du Jardin de l’État, site emblématique classé au titre des monuments historiques en 1978, géré par le Département, au cœur de Saint-Denis, ville d’étape. Le 12 juin, les derniers relayeurs sont attendus sur le site à 18h15. Dès 10H00 et ce jusqu’à 17H00, des animations seront proposées dans le Jardin. Des démonstrations de judo, d’escrime, de basket, de boccia, de handball, de Breakdance, de handisport, d’haltérophilie, de gymnastique, de moringue… sont au programme. Entre les démonstrations, des animations musicales sont prévues.

Autour de la Flamme olympique, symbole universel de paix, d’unité et d’espoir, qui brillera au cœur du Jardin de l’Etat, les Réunionnais sont invités à célébrer en musique ce moment inédit. Ziskakan, Nathalie Natiembé, Frédéric Joron, Missty, Bastèr, Pix’l, Dj Sebb ou encore Jean-Pierre Boyer… composeront le plateau artistique intergénérationnel qui sera offert à tous les Réunionnais.

Allumage du chaudron à 18h15

Après la remontée de l’avenue de la Victoire et de la rue de Paris, la Flamme olympique sera accueillie à l’entrée du Jardin de l’Etat. Les derniers relayeurs emprunteront l’allée centrale gazonnée pour se diriger devant le Muséum d’Histoire Naturelle où sera allumé un chaudron, en forme d’anneau olympique. Cet instant solennel de l’allumage de la Flamme constituera le moment phare de cette journée unique du 12 juin 2024.

La Semaine Réunionnaise des Jeux Olympiques et paralympiques

Du 1er au 11 juin, à la veille de l’accueil de la Flamme olympique, c’est l’ensemble de la population réunionnaise qui est invitée à célébrer les valeurs de l’olympisme, dans toutes ses dimensions, son histoire, sa symbolique et les valeurs qu’il porte, à travers les échanges sportifs qui seront organisées sur toute l’île. Près d’une centaine de rencontres sont ainsi programmées avec différents partenaires comme la Région, la Préfecture, la commune de Saint-Denis, les acteurs du sport…

Le programme complet est à retrouver sur le site departement974.fr

Lien utile : croslareunion-evenement.re

Relais de la Flamme olympique : 12 juin, un jour historique pour La Réunion