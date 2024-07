Communiqué de La Créole – Déploiement de citernes d’eau non potable afin de pallier à l’interruption d’eau dans les secteurs de la Plaine et Bois-de-Nèfles Saint-Paul

La régie informe ses usagers des secteurs de La Plaine et de Bois-de-Nèfles que des citernes d’eau NON POTABLE ont été déployées pour pallier l’interruption de la distribution d’eau sur ces secteurs. Il s’agit d’une eau NON POTABLE qui ne doit être utilisée que pour les besoins domestiques mais ne doit pas être consommée.