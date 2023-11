Commémoration de l’histoire des “enfants réunionnais dits de la Creuse”

Ce lundi 20 novembre 2023, 34e anniversaire de la signature de la Convention des droits de l’enfant, la Ville de Saint-Paul et la FEDD ont commémoré l’histoire des “enfants de la Creuse” en présence de Jérôme FILIPPINI, Préfet de La Réunion; Philippe MALIZARD, sous-préfet de l’arrondissement Ouest ; Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion ; Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental ; Monique Orphée, Adjointe et représentante de La Maire de Saint-Denis; Valérie ANDANSSON et Jean-Thierry CHEYROUX de la Fédération des Enfants déracinés des DROM.

Saint-Paul, ville labellisée amie des enfants, a inauguré la stèle intitulée, “Parcelles d’enfance” de l’artiste Nelson Boyer, dédiée à la mémoire des enfants de La Creuse.

Il était essentiel d’établir un lieu dédié à la mémoire des enfants de la Creuse à Saint-Paul, de plus cette commémoration coïncide avec l’année de célébration du 360ème anniversaire du peuplement de La Réunion.

Cette journée des droits de l’enfant nous rappelle que chaque enfant, où qu’il soit dans le monde, a le droit de grandir dans la dignité, la sécurité et l’amour.

Pourquoi Saint-Paul :

“Ici, à Saint Paul, cette œuvre prend un sens tout particulier. Ici, à Saint Paul, ville qui a connu au XVIIe siècle l’arrivée des premiers habitants de La Réunion, a vu aussi 3 siècles plus tard, dans les années 1960, le départ de 250 enfants dits de la Creuse qui ont été transplantés dans l’Hexagone. Ici, à Saint Paul, où non seulement est rendu hommage aux enfants transplantés issus de l’ouest dont je fais partie, mais où un hommage est aussi rendu à un homme qui nous a soutenus avec tant de conviction, un homme qui nous manque beaucoup aujourd’hui, un historien qui a marqué l’histoire de La Réunion. Vous aurez toutes et tous compris que ma pensée va à notre ami défunt, dans des eaux proches de l’Océan, Sudel FUMA dont un espace culturel se trouve ici, à Saint-Paul. D’où qu’il soit, il doit être fier du travail accompli, des résultats de ce combat qui dure depuis tant d’années et de ce lieu de mémoire qui se réalise aujourd’hui.” Extrait du discours de Valérie ANDANSON de la FEDD, exilée dans la Creuse à 3 ans.

La commémoration s’est ensuite terminée avec des spectacles de chants et de danses par différentes associations sur la scène. Un moment riche en partage et en émotion pour le public.