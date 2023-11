Comité de Suivi du Contrat de Progrès CASUD / Etat

Ce mercredi 25 octobre 2023, s’est tenue au Tampon, le comité de suivi du Contrat de Progrès de la CASUD.

Pour rappel, le 03 juillet 2019, La CASUD, pionnière dans la prise en charge de la compétence Eau et Assainissement, a été la 1ère intercommunalité de l’île a signé avec l’État un Contrat de Progrès des Services Publiques de l’Eau et de l’Assainissement des Eaux Usées.

Ce Contrat de progrès, qui arrive à terme cette année, a pour vocation d’améliorer le service rendu aux usagers dans les domaines de l’eau et de l’assainissement en permettant, avec le soutien de l’Etat et des différents partenaires des investissements à hauteur de 130 millions d’euros.

Le comité de suivi, co-présidé par le Vice-président de la CASUD délégué à l’Eau, Jacquet Hoarau (qui représentait André Thien Ah Koon) et par le Sous-préfet de Saint-Pierre, Monsieur Jean-Paul NORMAND, s’est déroulé en présence des services de l’intercommunalité, de la DEAL, de l’ARS, de l’Agence Française de la Biodiversité, de l’Office de l’eau, de l’Agence française du Développement, du Département et de la Région Réunion, a eu pour but de faire le point sur les réalisations de la CASUD pour les années 2022 et 2023 et de préparer les années à venir .

Le Vice-président, Jacquet Hoarau, a souligné, qu’en cette période de réchauffement climatique il est indispensable de préserver la ressource en eau ,d’en valoriser la récupération pour différents usages domestiques ou agricoles tels que l’irrigation par exemple.

De même, le Vice-président de la CASUD a annoncé, qu’afin de limiter les fuites sur le réseaux d’alimentation en eau potable et pour en augmenter le rendement, 7 millions d’euros seront investis en 2024 par la CASUD afin d’améliorer le rendement de son réseau en eau potable.

Le Vice-président, Jacquet Hoarau, a également rappelé que dans le domaine de l’eau potable, la CASUD : a livré l’unité de potabilisation Paille-en-Queue à l’Entre Deux,

a effectué le renforcement de la station de pompage à la Crête

a assuré la maîtrise du foncier et des travaux de la galerie drainante de Saint-Joseph

a livré l’unité de potabilisation Leveneur au Tampon qui permet, dés aujourd’hui, à 30 % de la population de la CASUD d’avoir une eau « sécurisée » et réalise les travaux d’adduction qui permettront dès mi-2024 de couvrir 62 % de la population

oeuvre actuellement à la construction de l’unité de potabilisation « Payet Go » à la Plaine des Cafres qui une fois réalisée, permettra à 73 % de la population d’avoir accès à une eau sécurisée. Concernant l’eau potable, ce sont 58 millions d’euros de travaux qui sont programmés pour 2024 dont notamment plus de 19 millions pour le Tampon, plus de 25 millions pour Saint-Joseph, 3,5 millions pour Saint-Philippe et 3,1 pour l’Entre-Deux. Concernant l’assainissement, le Vice-président délégué à l’eau a indiqué que la CASUD a notamment :

fait lever les mises en demeure qui pesaient sur les stations d’épuration de l’Entre Deux et de Saint Joseph,

réhabilité la station d’épuration de l’Entre)-Deux,

déconnecté la station Mamzelle Reinette sur Saint-Joseph,

réalisé plusieurs kilomètres de réseaux de collecte supplémentaires dont la moitié à Saint-Joseph (avec 500 nouveaux branchements entre autres)

Le Vice-président de la CASUD a également rappelé que les concours de l’Etat et des différents partenaires était indispensable d’une part pour aider les administrés se raccorder à l’assainissement collectif ou pour remettre aux normes leur réseau d’assainissement individuel et d’autre part pour accompagner les investissements réalisés (à hauteur de 9 millions d’euros) dans les communes de la CASUD concernant les travaux relatifs à la gestions des eaux pluviales.

Le Contrat de Progrès arrivant à son terme, le vice-président de la CASUD a émis le souhait de le proroger de deux années supplémentaires.