Collecte de sang le jeudi 30 novembre 2023 à Saint-Gilles

Il est rappelé que chacun peut s’engager, relayer l’appel et encourager ses proches à donner leur sang. Cela peut être l’occasion de découvrir l’expérience du don de sang pour la première fois ou de redécouvrir ce geste utile, citoyen et altruiste, qui sauve des vies tous les jours.

Tous les groupes sanguins sont importants. Le niveau de réserves a été fragilisé par la baisse de la fréquentation des collectes dont les épisodes infectieux (grippe saisonnière) touchent fortement les donneurs, qui sont alors contre-indiqués temporairement au don. Les réserves en plaquettes sont impossibles à constituer à l’avance : ce produit, fabriqué à partir des dons de sang est vital pour les malades ou les blessés en situation hémorragique mais il a une durée de vie de seulement 7 jours.

Pour prendre rendez-vous en ligne sur le site dondesang.sante.fr : https://efs.link/e3sog ou par téléphone appeler le 0262 90 53 92 ou le 0262 90 53 07. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.

Les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Ils sont plus de 10 000 à la Réunion.

Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la moitié (47 %) des patients transfusés.

Qui peut donner ?

Toute personne :

· Âgée de 18 à 70 ans et en bonne santé

· Pesant plus de 50kg

· Reconnue apte au don à l’issue de l’entretien pré don qui se déroule le jour de la collecte

Ø Pour savoir où et quand donner rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/

Ø Suis-je éligible au don du sang ? Testez directement en ligne – https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner