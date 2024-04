CLSPD : Diagnostic Local de Sécurité participatif

L’équipe municipale a fait de la préservation du cadre de vie un enjeu fort.

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) est un outil de concertation qui vise à définir et à coconstruire les priorités en matière de lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance. Le CLSPD concerne tout le territoire de Saint-Leu.

Dans le cadre de la mise en place de ce CLSPD, un Diagnostic Local de Sécurité (DLS) en cours d’élaboration. Il permettra de définir, d’ici le second semestre 2024, la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

Ce diagnostic permettra de dresser un état des lieux des actions menées, de prendre les avis des différents acteurs (gendarmerie, école, associations, …) mais aussi des administrés.

Sur ce dernier point, des ateliers de concertation sont mis en place avec un nombre de participants limité à 20 personnes pour garantir de bonnes conditions d’échanges.

Au cours de ces ateliers, après une présentation du CLSPD, les questions suivantes seront abordées :

Est-ce que je me sens en sécurité ?

Quels sont les problèmes que je rencontre ?

Quelles évolutions apporter pour demain ?

L’atelier se clôturera par un débriefing.

Vous trouverez ci-dessous le planning des ateliers. Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire, via le formulaire ci-dessous ou par sms au 0692 10 54 22, en prenant soin d’indiquer votre nom, votre prénom et ainsi que la date et le lieu de l’atelier souhaité.