Chasse aux oeufs : au bonheur des enfants !

Encore une fois, la chasse aux œufs organisée ce dimanche de Pâques par la Ville de Saint-Leu a été un véritable succès ! Plus de 𝟔𝟎𝟎 𝐞𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐬 inscrits au préalable ont participé à cette joyeuse aventure.

Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, était présent pour partager ce moment avec les familles Saint-Leusiennes, réunies dans le jardin du Parc 20 Décembre.

Un délicieux 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭-𝐝𝐞́𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐫 attendait les participants, tandis que 𝐩𝐞𝐥𝐮𝐜𝐡𝐞𝐬 géantes 𝐞𝐭 𝐜𝐥𝐨𝐰𝐧 animaient le parc au son d’un DJ et d’une mini boom. Des 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐬 de rafraîchissements et autres gourmandises ont également ravi petits et grands.

Avec des paniers toujours plus stylés, les enfants ont arpenté le parc à la recherche des précieux œufs colorés, en 3 rounds pour que tous partent gagnants ! Ils ont ensuite pu échanger les œufs factices contre un joli paquet de chocolats de Pâques.

Un grand merci à tous les agents mobilisés pour rendre cette matinée aussi conviviale.