Cérémonie de vœux de l’ONF : Des médailles d’honneur et du mérite pour 23 agents – 2024

La traditionnelle cérémonie des vœux du directeur de l’Office National des Forêts (ONF) de La Réunion et de Mayotte s’est déroulée ce vendredi 2 février dans les jardins de l’ONF à la Providence. Gilles Hubert, vice-Président du Département était aux côtés du nouveau directeur, Benoît Loussier, pour remettre à cette occasion plusieurs médailles d’honneur agricole et du mérite à 23 agents. Une reconnaissance de l’ONF et du Département pour leurs années de service passées dans les forêts réunionnaises.

« Je voudrais saluer le travail remarquable mené par l’ONF depuis près de 70 ans maintenant dans le cadre du partenariat qui lie nos deux institutions. Un engagement mis à rude épreuve suite au passage du cyclone Belal. Je saisis cette occasion pour saluer et souligner votre mobilisation et votre réactivité en vue de la remise en état de tous les sites dont vous avez la gestion », a rappelé Gilles Hubert.

95 000 hectares de forêts départementales et départemento-domaniales soit près de 40 % du territoire réunionnais bénéficient de la valorisation et de la préservation grâce à l’engagement de l’ONF et de la Collectivité. Et dans la beauté de nos sentiers et des aménagements qui permettent de faire vivre la biodiversité de nos forêts se cachent des visages qui pour l’occasion ont été dévoilés. « Les médailles qui sont remis marquent la reconnaissance de l’ONF pour des années d’engagement au service de nos forêts et c’est une grande fierté de vous les remettre », a expliqué pour sa part Benoit Loussier.

A cette occasion, Gilles Hubert a rappelé l’engagement et le soutien du Département en faveur de l’ONF, ce qui se traduit par la convention partenariale 2023-2027 signée le 7 juin 2023 et qui a pour vocation le maintien et le renforcement de la dynamique autour de la gestion durable des forêts publiques.

Lors de cette signature, le Président Cyrille Melchior avait par ailleurs annoncé l’organisation des états généraux de la forêt au cours du second semestre 2024 pour échanger et coconstruire avec l’ensemble des acteurs dans ce domaine.