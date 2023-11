Catherine Paoli, présidente de l’OMSEP décorée de la médaille du mérite national

” C’est avec une immense fierté et un réel plaisir que je suis ici parmi vous pour un moment exceptionnel, celui d’honorer une personnalité hors du commun, une figure emblématique du monde sportif à Saint-Paul. Nous sommes ici pour mettre en lumière le parcours de Catherine PAOLI, présidente de l’OMSEP, Office Municipale des Sports et de l’Éducation Populaire, et je suis particulièrement honoré de participer à la remise de médaille nationale du mérite à cette femme exceptionnelle”, a déclaré le premier magistrat. Née le 23 décembre 1946 à Tananarive, Catherine PAOLI a consacré sa vie au service du sport et de la jeunesse. Son parcours est jalonné de succès et d’engagements. Entrée dans la fonction publique à la Direction Jeunesse et Sport de La Réunion en mars 1969, elle a gravi les échelons avec une détermination et une volonté remarquables.

Pour revenir brièvement à son parcours : elle est titularisée en septembre 1979, puis elle a continué à marquer son empreinte en tant que professeur adjoint d’Éducation physique et sportive, puis chargée d’éducation physique et sportive avant d’être intégrée comme professeur de sport du Ministère de la Jeunesse et des Sports en 1999. Sans oublier, qu’elle a été également Conseillère technique et pédagogique et assistante jeunesse et sport.

Retraitée depuis 2010, elle n’a pas décroché ! Les valeurs du sport, le goût de l’effort, font partie de son ADN et elle ne se contente pas de briller dans le cadre de vos fonctions officielles. “Vous resterez celle qui aura grandement contribué aux premiers Jeux des îles de l’océan Indien, un événement marquant sous l’égide du Comité International Olympique. Aux côtés de Patrick Legros, aujourd’hui élu délégué au sport, vous avez su insuffler un nouveau souffle à cet événement qui rassemble des sportifs des Comores, de Madagascar, des Maldives, de Maurice, des Seychelles, de La Réunion et de Mayotte”, poursuit le Maire après que Roger RAMCHETTY, président du Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’environnement, lui ait remis la médaille nationale du mérite. La Ville de Saint-Paul lui adresse ses sincères félicitations pour cette distinctions.