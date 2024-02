Captage Cazala Rivière des Remparts : Point de situation lundi 29 janvier 2024

Le Président de la CASUD, André Thien Ah Koon, a demandé qu’une reconnaissance aérienne soit effectuée ce lundi 29 janvier 2024 dans la Riviere des Remparts.

En effet, suite aux fortes pluies de ces dernières heures, de nombreux éboulis ont eu lieu. Ils ont provoqué d importants dégâts dont la déviation de l’arrivée de l eau sur le captage Cazala.

Il a été constaté que les bigs bags déposés pour la protection de certains points de canalisation ont tenus malgré les fortes précipitations.

Le Président André Thien-Ah-Koon a également demandé que la CASUD et ses partenaires restent mobilisés, comme c est le cas depuis plusieurs jours, sur les différents secteurs de Saint-Joseph, afin de venir en aide le plus rapidement possible aux Saint-Joséphois.