Bh$hi et Mussy au Kerveguen

Vous aimez le sport, la nature et les sensations fortes ? Alors ne manquez pas le Grand Raid 2023, la plus grande course à pied de l’île de La Réunion qui aura lieu du 19 au 22 octobre. Plus de 7 000 coureurs venus du monde entier vont s’affronter sur quatre parcours différents, allant de 65 à 165 km, à travers les paysages magnifiques et variés de l’île intense.