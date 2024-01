BELAL : Saint-Paul ouvre son Plan Communal de Sauvegarde

Depuis 19h00 ce samedi 13 janvier 2024, à l’approche de la forte tempête tropicale BELAL, La Ville de Saint-Paul a activé son Plan Communal de Sauvegarde en réponse à l’alerte orange cyclonique déclenché par la Préfecture. Ce plan, déployé à l’échelle communale, vise à prévenir les risques et à gérer les crises associées.

Les différents services municipaux, tels que la Sécurité Civile, la Police Municipale, l’Environnement et la maintenance, la gestion des centres d’hébergements, la Créole, et la communication sont actuellement mobilisés et pleinement engagés pour anticiper l’impact potentiel de la forte tempête tropicale BELAL.

Dans le cadre de ce PCS, la Ville de Saint-Paul tient également à informer la population sur les mesures d’aide aux personnes qui pourraient être impactées par la tempête. Des dispositifs sont mis en place pour assurer la sécurité et le bien-être des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois. Nous encourageons chacun à rester informé, vigilant, et à suivre les consignes émises par les autorités compétentes.

En cette période délicate, la solidarité et l’entraide sont essentielles.

Ensemble, faisons preuve de responsabilité et contribuons à la sécurité de tous les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois. N’hésitez pas à vous rapprocher des services municipaux en cas de besoin en contactant le 0262 45 43 45.