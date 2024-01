Belal : La Ville de Saint-Paul ravitaille les administrés en eau

La Ville de Saint-Paul est mobilisée auprès de ses habitants ! Depuis le passage du cyclone Belal, plusieurs administrés vivant dans les hauts de la Commune sont privés d’eau et d’électricité.

Pour pallier le manque d’eau dans certains secteurs, notamment à Ravine Daniel et les Hauts de Sans Souci, les services de la Ville de Saint-Paul et LaCréole ont organisé, en présence des élus de la Commune, Sébastien GUYON, Jean-Noël Jean-BAPTISTE et Antoine Luc FLORESTAN, ce jeudi 18 janvier une distribution de packs d’eau à destination des familles.

Les distributions se sont effectuées au dessus de la route Hubert DELISLE à proximité :

– Du gîte le Chalet des Deux Chênes ; chemin Dijoux

– Du domaine des Acacias ; chemin Crescence

– Du Case de Ravine Daniel

Plus de 1080 bidons de 5L et 260 packs d’eau d’1,5L ont été distribués aux familles.