BELAL : Fermeture des parcs, jardins et aires de jeux sur le territoire de la Commune de Saint-Paul

La trajectoire actuelle amenant la tempête tropicale Belal à une très grande proximité des côtes Réunionnaises, la Ville de Saint-Paul a pris un arrêté municipal portant sur l’interdiction des parcs, des jardins et des aires de jeux communaux. Ces derniers seront fermés à compter du dimanche 14 janvier 2024 à 6h00 et ce, jusqu’à la fin de la menace cyclonique et la levée de la phase de sauvegarde par le Préfet de La Réunion.