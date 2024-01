BELAL : Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul, accueille Gérald DARMANIN, Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer

Concernées directement par les risques d’inondations, quelques familles ont été visitées ce mercredi 17 janvier par le Ministre de l’Intérieur, Gérald DAMANIN, à leur domicile après le passage du cyclone tropical Belal. La visite s’est déroulée rue Jacquot. Rue à proximité de L’Étang Saint-Paul.

Le Maire, le Ministre et la délégation ont pu mesurer l’étendu des dégâts et les besoins d’infrastructures de ce secteur. Dans cette optique, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, a présenté au Ministre, ce quartier historique qui sera concerné par la future Écocité. “Il est indispensable de revoir l’accès à l’Etang. Le radier doit être supprimé à terme et d’autres solutions, plus durables, devront être trouvées pour permettre aux nombreux habitants de cette zone d’accéder plus facilement à ce kartyé. Il faut procéder à l’endiguement de la partie basse”, affirme avec détermination le Maire de Saint-Paul qui demande à l’État de participer à la résolution de ce problème. “Avec le soutien de l’État, cela permettra de gagner du temps, nous avons déjà demandé l’échange foncier pour les familles en contre bas, mais cela ne règle pas tous les problèmes”, poursuit Emmanuel SÉRAPHIN lors de cette rencontre avec les habitants. Après cette visite et quelques mots échangés avec les résidents et la doyenne du quartier, le Ministre de l’Intérieur est reparti sur une autre visite de terrain. La Ville de Saint-Paul espère la publication du décret de catastrophe naturelle à La Réunion.