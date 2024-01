Belal : 13 centres d’hébergement opérationnels

En raison de l’approche du cyclone tropical Belal, la Ville de Saint-Paul a pris des mesures et a armé depuis ce samedi 13 janvier : 10 centres d’hébergement principaux et 2 centres d’hébergement secondaires sur tout le territoire saint-paulois. Ce dimanche 14 janvier, un treizième centres d’hébergement a été armé au Gymnase du Lycée Paul Vergès (Saint-Paul IV à La plaine Saint-Paul) en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et Sébastien GUYON, élu délégué à la sécurité. “Ce centre d’hébergement vient répondre à l’éventualité d’un risque de submersion marine ou d’inondation majeure. Ce centre est équipé d’un groupe électrogène, d’une cuisine et de lits picots (entre 150 et 200). Au total, nous avons 500 lits tous centres d’hébergement confondus”, confie le premier magistrat qui redoute un impact majeur pour le territoire. “Le Poste de Commandement Communal à la Mairie centrale reste mobilisé, j’invite les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois à prendre leur disposition et à ne sortir de chez eux qu’en cas d’absolue nécessité.”

Les centres d’hébergement sont prêts à être activés. Pour les contacter, un numéro unique : 0262 45 43 45. La centrale d’appels vous dirigera vers le centre d’hébergement le plus proche de votre domicile.