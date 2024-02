Assistez aux réunions publiques avec Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul

Ce mardi 6 février 2024, s’est déroulée la première réunion publique dans le bassin de vie du Guillaume à Bellemène, dans la salle polyvalente du Bassin de Vie. Emmanuel SÉRAPHIN et plusieurs élu.es de la Ville de Saint-Paul, dont Hélène ROUGEAU, Patricia VALLON-HOARAU CROSSON, et Jean-Noël JEAN-BAPTISTE, étaient également présents pour présenter le bilan mi-mandat.

Projection de vidéos, présentation des projets réalisés, en cours et à venir dans les bassins de vie du territoire, échanges “ek lo Maire”… Vous étiez nombreux à avoir fait le déplacement à la salle polyvalente de Bellemène ce mardi 6 février 2024. De 17h00 à 18h30, les Saint-Pauloises et Saint-Paulois ont pu prendre connaissance des réalisations effectuées et des projets phares de cette équipe municipale. Depuis 2020, Saint-Paul a engagé une nouvelle dynamique bien visible sur le territoire pour construire la Ville de demain : un Saint-Paul plus moderne, plus attractif et plus écologique. Un travail conséquent a été abattu afin de faire avancer “notre ville et concrétiser les projets importants pour nos concitoyens, qu’il s’agisse de logements, d’aménagements, de voiries, de vie associative, etc. Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette première rencontre. Ce premier rendez-vous a permis de présenter en détail les actions que nous avons menées, mais surtout de recueillir vos retours, vos suggestions et vos préoccupations des Saint-Paulois et Saint-Pauloises. Il s’agit d’une étape essentielle pour orienter nos actions futures et construire ensemble l’avenir de notre commune”, précise le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. D’autres dates sont programmées dans les bassins de vie : les 8, 13, 16, 20 février et le 5 mars 2024.

L’inscription est recommandée mais nullement obligatoire. Nou aten’ a zot !

D’autres dates sont programmées dans les bassins de vie :

le 08/02 à la Salle Polyvalente de Corbeil (Bassin de vie de La Saline)

le 13/02 à la Salle Polyvalente Ruisseau (Bassin de vie de La Plaine / Bois de Nèfles)

le 16/02 à la Maison Pour Tous de Carrosse (Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains)

le 20/02 à la Salle Polyvalente de l’Eperon (Bassin de vie Plateau Caillou)

le 05/03 à la Salle Polyvalente de l’Étang (Bassin de vie Saint-Paul Centre)

